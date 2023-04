2:6 gegen Tschechien DEB-Team verliert bei Kreis-Debüt als Bundestrainer

30 Tage vor dem WM-Start erzielten der Düsseldorfer Tobias Eder (9.) und der Berliner Jonas Müller (52.) die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die noch auf die Spieler der DEL-Halbfinalisten sowie mögliche Verstärkungen aus der NHL verzichten musste. Für den WM-Dritten trafen vor 3800 Zuschauern in Kassel Jakub Flek (28./50.), David Tomasek (35.), Roman Horak (41.), Ondrej Beranek (58.) und Filip Chlapik (59.). Am Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) treffen beide Teams in Frankfurt erneut aufeinander. Die erste Weltmeisterschaft als Chefcoach beginnt für Kreis am 12. Mai in Tampere gegen Schweden.