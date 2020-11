Eishockey Deutschland-Cup : Späte Tore beim deutschen Arbeitssieg gegen Lettland

Krefeld Die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gewann am Samstagnachmittag beim 33. Deutschland Cup in der Krefelder Yayla-Arena auch ihr zweites Spiel und kann sich morgen im Finale zum achten Mal den Turniersieg holen.

Das deutsche Eishockey lebt wieder! Nach der achtmonatigen Corona-Zwangspause besiegte die Nationalmannschaft beim Deutschland-Cup in der Krefelder Yayla-Arena die Auswahl Lettland s mit 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Nach dem 7:2-Auftaktsieg am Donnerstag gegen das deutsche Top-Team Peking (U23) war es für die DEB-Auswahl der erste echte internationale Test.

In einer intensiv geführten Begegnung auf ansprechendem Niveau bewiesen beide Teams in der Defensive einschließlich zweier sehr guter Torhüter ihre Stärken. Erst fünf Minuten vor dem Ende fiel die Vorentscheidung.

Am Sonntag (14.30 Uhr/MagentaSport) trifft das Team ohne den an Corona erkrankten Bundestrainer Toni Söderholm an der Bande im Finale erneut auf den einzigen internationalen Gegner bei ihrem Heimturnier. Die ursprünglichen Kontrahenten Russland, Slowakei und Schweiz hatten wegen der Pandemie ihre Teilnahme ebenso abgesagt wie der Ersatzkandidat Norwegen.