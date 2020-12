DEL vor Saisonbeginn : Das müssen Sie zum Start der Eishockey-Liga wissen

Am Donnerstag startet die Deutsche Eishockey Liga (DEL) in ihre 27. Saison. Es ist eine besondere: Wegen der Corona-Pandemie war der Start mehrmals verschoben worden. Die 14 Klubs planen ohne Zuschauer.

Warum startet die DEL erst jetzt?

Wie kommt die Liga ohne Zuschauer über die Runden?

Wie will die DEL Coronafälle, Quarantäne und Spielausfälle vermeiden?

Was passiert, wenn Spiele nicht nachgeholt werden können?

Gibt es dann überhaupt einen deutschen Meister?

Wer sind die Favoriten?

Wer sind die Stars?

Wie wird gespielt?

Statt der üblichen Doppelrunde mit insgesamt 52 Spieltagen sind 38 Partien pro Klub geplant - wenn alles klappt. Die ersten Vier aus der Nord- und der Südgruppe erreichen die Play-offs, die ebenfalls in abgespeckter Form stattfinden sollen. Statt "best of seven" muss "best of three" reichen.