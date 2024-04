„Einiges an Arbeit vor uns“ DEB-Team verliert auch zweites Spiel der WM-Vorbereitung

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel der WM-Vorbereitung gegen Tschechien verloren. Der Vize-Weltmeister unterlag im Kurort Karlsbad mit 2:4 (1:1, 0:3, 1:0), nachdem am Donnerstag bereits das erste Duell an gleicher Stelle mit 0:3 verloren gegangen war. Am Dienstag trifft sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Augsburg zum Auftakt von Phase zwei, in der es zweimal gegen die Slowakei geht.