Interview vor DEL-Start : Ehemaliger Torwart Ehelechner „sieht die Haie ganz weit vorne“

Exklusiv Düsseldorf Patrick Ehelechner beendete nach 276 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga seine aktive Karriere und wechselte hinter das Mikrofon. Vor dem Start der neuen Saison verriet er seine Geheimtipps.

Das schnelle Spiel hängt ja oft dennoch auch an besonders herausragenden Spielern. Wer schafft als nächster Deutscher den Sprung in die NHL?

Ehelechner Da werden vor allem die üblichen zwei Schwergewichte mitmischen – Adler Mannheim und EHC Red Bull München. Die agieren beide jetzt schon früh in der Champions Hockey League sehr souverän. Andere müssen an den beiden vorbei, wenn sie Meister werden wollen.

Ehelechner MagentaSport wird die DEL-Spiele jetzt jeden Freitag in der Hauptrunde zusätzlich in einer 6er-Konferenz mit dem Duo Rick Goldmann und Basti Schwele anbieten. Die Konferenz soll darüber hinaus auch in englischen Wochen mit vielen Parallel-Spielen stattfinden. Die erste Konferenz zum Start der neuen Saison am 13. September übertragen wir für alle Eishockey-Fans kostenfrei. Zudem wird je ein Spieler pro Team wird mit einem Mikrofon verkabelt und liefert den Zuschauern O-Töne direkt aus dem Spielgeschehen vom Eis.