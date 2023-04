Effektivität und starke Torhüter DEB-Auswahl spielt sich in WM-Form

Mit zwei Siegen gegen den Olympia-Dritten Slowakei kommt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft langsam in WM-Form. „Alles in allem war es eine deutliche Steigerung“, sagte Kapitän Moritz Müller. Nach den doch eher durchwachsenen Leistungen zuvor gegen Tschechien (2:6/1:5) sowie Österreich (2:0/2:3) taten die beiden 4:3-Erfolge in der Slowakei innerhalb von 20 Stunden richtig gut. Mit den Spielern von DEL-Champion EHC Red Bull München und Finalist ERC Ingolstadt sowie NHL-Profi JJ Peterka von den Buffalo Sabres kann der neue Bundestrainer Harold Kreis zudem in der kommenden Woche auf weitere Verstärkungen im Hinblick auf die WM in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai) bauen.