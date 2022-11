Kaum Fans in Krefeld : Minuskulisse bei DEB-Sieg gegen Dänemark

Deutschlands Tobis Eder (r) im Duell mit Dänemarks Christian Wejse. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Krefeld Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einem Sig gegen Dänemark erfolgreich in den Deutschland Cup gestartet. Doch kaum jemand wollte es sehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als die deutschen Eishockey-Nationalspieler nach ihrem Auftaktsieg beim Deutschland Cup ihre Ehrenrunde drehten, liefen sie an vielen leeren Sitzen vorbei. Der Applaus fiel dürftig aus, weil sich weniger als 1000 Zuschauer in der Krefelder Arena verloren. „Für mich sind die Fans ein großer Teil des Sports“, sagte Bundestrainer Toni Söderholm nach dem 3:2 nach Verlängerung gegen Dänemark, „jeder will vor einer vollen Kulisse spielen.“

Die Kulisse bei der insgesamt fünften Auflage des Heimturniers in Krefeld war äußerst spärlich. Zwar gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) offiziell eine Zuschauerzahl von 1680 an, gab am Morgen danach aber zu, dass dabei auch „Karten an die Landesverbände und Sponsoren“ mitgezählt wurden. Tatsächlich waren wohl nicht viel mehr als die Hälfte auf den Rängen, sie bildeten den schlechtesten Besuch beim Deutschland Cup seit Jahrzehnten.

„Wir sind zum fünften Mal in Krefeld, für die Zuschauer ist es sicher nicht mehr der Aha-Effekt“, gab DEB-Präsident Peter Merten zu und kündigte an: „Wir wollen einen neuen Standort. In anderen Regionen ist das Interesse größer.“ Es sei aber noch keine Entscheidung getroffen. Ursprünglich war die neue Arena in München im Gespräch, doch die Fertigstellung verzögert sich. Merten sprach von einer „Übergangslösung vielleicht für zwei Jahre“. Angeblich ist Schwenningen interessiert.

Der Zuschauerrückgang betrifft nicht nur die Nationalmannschaft. Auch in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sind die Besucherzahlen gegenüber der Vor-Corona-Zeit gesunken. „Wir sind bei zehn Prozent Minus“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke, „wenn man nur auf die Klubs schaut, die von 2019/20 bis bis jetzt dabei sind.“ Diese Zwischenbilanz zwei Monate nach Saisonstart sei aber „erheblich besser, als wir befürchtet haben. Wir sind nicht in so ein furchtbares Loch gefallen.“ Aufgrund diverser Preiserhöhungen sei man in der DEL „auf Erlösseite wahrscheinlich schon bei 19/20“. Tripcke hatte vor dem Beginn der Spielzeit einen Rekordumsatz von 150 Millionen Euro angepeilt.

Die Gründe für die Zurückhaltung der Zuschauer seien im Eishockey nicht exklusiv, sagte Merten: „Das Corona-Thema bei den Älteren, dazu die Unsicherheit bei den Energiepreisen - reicht das Geld am Ende?“ Außerdem meinte der Nachfolger von Franz Reindl mit Blick auf die Live-Übertragungen aller Spiele - der Nationalmannschaft und der DEL - durch MagentaSport: „Wir haben unsere Fans mit Online-Fernsehen verwöhnt. Jetzt müssen wir sie wieder in die Stadien bringen.“

Finanziell trifft die schwache Resonanz den DEB durchaus, auch wenn Merten „deutlich erhöhte Sponsorenpakete“ ankündigte. Im aktuellen Geschäftsjahr steuert der Verband auf das prognostizierte Minus von einer Million Euro zu. Es gebe aber Rücklagen, in Zukunft wolle man sich „der schwarzen Null annähern“.

Kapitän Marc Michaelis nahm die Minuskulisse beim Auftaktsieg mit Humor. „Der einzige Deutschland Cup, den ich bisher gespielt habe, war während Corona, und da war keine Sau hier“, meinte der Schweiz-Legionär lachend, „dann ist es schon eine Steigerung.“

(sid/old)