Deutschland Cup in Krefeld : Deutsches Eishockey-Team verpasst Turniersieg

Krefeld Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat beim Deutschland Cup den Turniersieg knapp verpasst. Der DEB fachte die Diskussion um eine Reduzierung der Ausländerstellen in der DEL neu an.

Der Nürnberger Andreas Eder (7. und 29.) erzielte vor 4633 Zuschauern die Tore für die unerfahrene DEB-Auswahl, die in der Schlussphase den Turniersieg noch verspielte. Am Ende fehlte ein Punkt zur Schweiz, die sich Rang eins sicherte. Schon beim 4:3 gegen Russland und der unglücklichen 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen die Eidgenossen hatte die junge deutsche Mannschaft ihre internationale Klasse bewiesen.

Jetzt sei die Liga gefordert, sagte DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel. Nach den verstärkten Anstrengungen in der Nachwuchsarbeit in den vergangenen Jahren sei eine Verringerung der Importspieler "die logische Konsequenz", betonte er und mahnte zur Eile: "Es darf keine Zeit verloren werden." Bis 2026 will der Verband die Ausländerstellen pro Klub auf maximal sechs beschränken. Derzeit dürfen elf Kontingentspieler verpflichtet und neun in einem Spiel eingesetzt werden.