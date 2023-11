Kader für den Deutschland Cup Bundestrainer Kreis nominiert vier Vize-Weltmeister und vier Neulinge

Gegner bei dem Vierländerturnier in Landshut sind Dänemark, Österreich und die Slowakei. Erstmals spielt auch die Frauen-Nationalmannschaft ihr Heimturnier in derselben Halle aus. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod trifft auf Finnland, Tschechien und Dänemark. „Ich finde es sehr gut, so können die Zuschauer zwei Nationalmannschaften an einem Ort sehen“, sagte Kreis über die Premiere. Geplant sind zum Auftakt ein gemeinsames Mittagessen und ein anschließendes Meeting beider Teams.