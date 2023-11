Erfolg beim Deutschland Cup DEB-Team feiert trotz Pleite den zehnten Turniersieg

Für Kreis noch wichtiger: Ein halbes Jahr nach dem historischen Silbercoup in Finnland bewarben sich in Landshut zahlreiche Alternativen für nächstes Jahr, die Auswahl ist größer geworden. Beim ersten gemeinsamen Heimturnier genossen auch die Frauen die große Bühne - und hoffen auf eine Doppel-WM 2027. Weil Kreis auf die Spieler der Champions-League-Teilnehmer München, Ingolstadt und Mannheim verzichtete, standen im dritten Spiel in vier Tagen nur noch sechs Verteidiger zur Verfügung. Vor 4200 Zuschauern reichte das Tor des Berliners Leo Pföderl (56.) zwar nicht zum dritten Sieg nach dem 4:1 gegen Dänemark und dem 5:3 gegen Österreich - aber zu Platz eins in der Endtabelle. Matej Kaslik (2.) und Lukas Cingel (43.) trafen für die Slowaken.