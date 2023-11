„Keine Marketingveranstaltung“ Was der Deutschland-Cup im Eishockey sportlich bieten will

In Krefeld, wo der Deutschland-Cup von 2018 bis 2022 stattfand, hatte das zuletzt nicht mehr geklappt, auch nach den Zuschauerbeschränkungen wegen der Pandemie blieben zu viele Plätze leer. Jetzt in Landshut soll das besser laufen. Dort steht ein schickes neues Stadion, generell ist die niederbayerische Kleinstadt eine Eishockey-Hochburg. Legenden wie Erich Kühnhackl, Alois Schloder, Gerd Truntschka oder Marco Sturm wurden einst beim EVL groß. Heute spielt der nur noch in der DEL2, aber noch immer bringt er regelmäßig Nationalspieler hervor. Den NHL-erfahrenen Tobias Rieder zum Beispiel, der jetzt in Schweden spielt. Oder Alexander Ehl von der Düsseldorfer EG. Die beiden sind auch jetzt beim Deutschland-Cup in der alten Heimat dabei.