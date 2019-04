Deutsches Eishockey-Talent : Nico Sturm gibt NHL-Debüt für Minnesota

Saint Paul Das Augsburger Eishockey-Talent erhielt bei den Minnesota Wild einen Vertrag für die letzte Woche der Saison. Für das erste NHL-Spiele kamen die Eltern extra aus Deutschland angereist.

Das deutsche Eishockey-Talent Nico Sturm hat sein NHL-Debüt gegeben. Der 23 Jahre alte Stürmer stand beim 0:3 seiner Minnesota Wild gegen die Boston Bruins am Donnerstag (Ortszeit) gleich in der Startformation. Der Augsburger, der nicht mit dem früheren Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm verwandt ist, spielte seit 2016 für die Clarkson University und hatte bei Minnesota Wild einen Vertrag für die letzte Woche dieser NHL-Saison gekommen.

In der Nacht zum Sonntag im letzten Saisonspiel soll Sturm in Dallas erneut zum Einsatz kommen, ehe er für das Ende des Semesters an sein College in Potsdam im US-Bundesstaat New York zurückkehren will. Chancen auf die Play-off-Teilnahme hat Minnesota nicht mehr.