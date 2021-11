Sieg nach Penaltyschießen reicht nicht : Deutsche Eishockey-Frauen verpassen Olympia

Füssen Deutschlands Eishockey-Frauen haben haben die Olympischen Spiele erneut verpasst. Beim Qualifikationsturnier reichte es am Sonntag gegen Dänemark nur zu einem Erfolg nach Penaltyschießen. Deutschland hätte einen deutlichen Sieg nötig gehabt.

Zorns Penalty entschied zwar das Spiel, freuen konnte sich aber niemand. Am Ende gab's zum zweiten Mal die deutsche Hymne für den Sieger, doch ausschlaggebend war das einzige Spiel, bei dem sie nicht erklungen war: Die 0:3-Auftaktpleite gegen Österreich am vergangenen Donnerstag machte den Unterschied. Am Samstag hatte die DEB-Auswahl 4:1 gegen Italien gewonnen.

"Wir älteren Spielerinnen wollten allen, die nach uns kommen, einen guten Stand hinterlassen", sagte die 31-jährige Zorn, die an den Spielen 2014 in Sotschi teilgenommen hatte: "Ich glaube nicht, dass der Verband uns fallen lässt und das Frauen-Eishockey keine Zukunft hat."

DEB-Sportdirektor Christian Künast kündigte in Sachen Förderung und Bundeswehrstellen an: "In beiden Fällen finden die Gespräche im Mai 2022 statt. Wir sind trotzdem Weltranglistenachter. Das ist nicht so schlecht. Wir haben verdient, dass es, auch wenn sie sich nicht qualifiziert haben, weitergeht."