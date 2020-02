Nach der Teilnahme an den Olympischen Spielen 1998 wechselte er zu den Detroit Red Wings. 2002 gewann er mit Detroit erneut den Stanley Cup, absolvierte in der gesamten Saison allerdings nur sechs Spiele und stand in der Finalserie gegen die Carolina Hurricanes nicht auf dem Eis, sodass sein Name nicht in die Trophäe eingraviert wurde. 2002/03 ließ er seine Karriere bei den Atlanta Thrashers ausklingen. Insgesamt absolvierte Krupp 810 Spiele in der NHL.