Sieg nach Verlängerung Bremerhaven setzt Serie in München fort

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven setzen ihre erstaunliche Serie in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fort und nehmen nach dem neunten Sieg nacheinander das Finale in den Blick. In der ersten Halbfinalserie der Vereinsgeschichte gewann Bremerhaven auch bei Titelverteidiger Red Bull München. Philip Bruggisser (74.) traf zum 3:2 nach Verlängerung (1:0, 1:2, 0:0).