Sieg gegen Bremerhaven : Vizemeister Wolfsburg macht Play-off-Halbfinale komplett

Wolfsburg Das DEL-Halbfinale ist komplett: Vizemeister Wolfsburg bleibt im Rennen um den Titel. Im fünften Viertelfinalspiel gewannen die Niedersachsen gegen Bremerhaven.

Mit einem Kraftakt hat sich Vizemeister Grizzlys Wolfsburg das letzte Ticket für das Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geschnappt. Im fünften Viertelfinale gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven setzten sich die Niedersachsen am Ostermontag mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) durch und verbuchten den notwendigen dritten Sieg. Zuvor hatte Wolfsburg eine 2:0-Serienführung aus der Hand gegeben.

„Wir haben hart gearbeitet und geackert, Schüsse geblockt“, sagte Trainer Mike Stewart bei MagentaSport: „Alle haben eine super Leistung abgerufen.“ Gegner in der Runde der letzten vier ist ab Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport) der dreimalige Meister Red Bull München. Ins andere Halbfinale starten zeitgleich Titelverteidiger Eisbären Berlin und die Adler Mannheim .

Vor 3589 Zuschauern in Wolfsburg trafen Tyler Gaudet (6.) und Spencer Machacek (59.) für die Gastgeber. Bremerhaven hatte mit dem 3:2 im Marathonmatch am Samstag das fünfte Spiel erzwungen, ausgerechnet der Ex-Wolfsburger Philipp Bruggisser war in der zweiten Verlängerung erfolgreich.