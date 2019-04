Play-off-Halbfinale : Meister München vergibt ersten Matchball

Augsburg Wie alle bisherigen Playoff-Begegnungen zwischen München und Augsburg war auch das sechste DEL-Halbfinale hart umkämpft. Erst das siebte Duell wird darüber entscheiden, wer gegen die Adler Mannheim im Finale der Deutschen Eishockey Liga antreten darf.

Außenseiter Augsburger Panther hat Titelverteidiger EHC Red Bull München in ein entscheidendes siebtes Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gezwungen. Der Hauptrunden-Dritte gewann am Sonntag vor eigenem Publikum mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Die Entscheidung in der hart umkämpften Serie fällt am Dienstag (19.30 Uhr/Sport 1 und Magenta Sport) in München.