Sieg gegen Wolfsburg Red Bull München macht erstes bayerisches DEL-Finale perfekt

München, das am Ostermontag im sechsten Semifinale seine erste Chance auf den Sprung ins Endspiel durch ein 2:3 bei den Grizzlys noch ungenutzt gelassen hatte, stellte im Entscheidungsspiel gegen Wolfsburg schon bis zur Spielmitte die Weichen in Richtung seiner sechsten Finalteilnahme. Wolfsburg ging dabei in einem Münchner Sturmwirbel durch Treffer von Justin Schütz (3.) und Yasin Ehliz (11.) sowie Überzahltore von Christopher Desousa (27.), Trevor Parkes (29.) und Patrick Hager (32.) geradezu unter.