Matchball oder Momentum München und Ingolstadt vor wegweisender Partie

Bei Red Bull München stehen die Zeichen eindeutig auf Revanche. „Wir wollen sofort zurückschlagen“, tönte Maximilian Daubner mit Blick auf Spiel vier der Finalserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Doch der Herausforderer aus Ingolstadt geht nach dem erfolgreichen Anschluss mit ordentlich Rückenwind in sein Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) - und will dem bayerischen Rivalen endgültig das Momentum abnehmen.