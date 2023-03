Bei sechstem Viertelfinale Wegen Helene Fischer – Kölner Haie müssten nach Krefeld umziehen

Köln · Sollten die Kölner Haie ein sechstes Viertelfinale erreichen, müssen sie Helene Fischer weichen. Da am 26. März in der Lanxess Arena ein Konzert der Schlagersängerin stattfinden wird, würden die Haie ausweichen und ihr Heimspiel gegen die Adler Mannheim in Krefeld austragen. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

10.03.2023, 18:49 Uhr

Helene Fischer bei einem Auftritt in München. Foto: dpa/Angelika Warmuth

„Seine Arena für ein Heimspiel zu verlassen, fällt keinem Verein leicht“, sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter: „Wir sind überzeugt, die beste Lösung unter den besonderen Umständen gefunden zu haben, auch wenn ein bitterer Beigeschmack bleibt.“ Gespielt würde in der Yayla Arena von Zweitligist Krefeld Pinguine. Die Haie steigen am Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport) in Mannheim in die Play-offs ein. Vier Siege sind in der Best-of-seven-Serie zum Weiterkommen nötig. Spiel sechs wäre das dritte Heimspiel für Köln.

(ako/sid)