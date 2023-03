Jackson greift in die Trickkiste Titelfavorit Red Bull München meldet sich eindrucksvoll zurück

Während der gebürtige Münchner, in der Red-Bull-Akademie ausgebildet, dabei eine Hauptrolle spielte, musste Frederik Tiffels zuschauen. Der Nationalspieler, bei der WM 2017 in seiner Heimatstadt Köln als Penalty-Held gefeiert, fiel Jacksons Umstellungen zum Opfer. Der beste Kumpel von NHL-Superstar Leon Draisaitl, mit großen Vorschusslorbeeren 2021 von den Haien nach München gewechselt, enttäuschte in dieser Saison mit nur sechs Toren in der Hauptrunde.