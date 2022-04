Ein Sieg fehlt : München und Berlin vor Einzug ins DEL-Finale

Mannheim/Wolfsburg Dem EHC Red Bull München und den Eisbären Berlin fehlen nur noch ein Schritt zum Play-off-Finale. Beide DEL-Teams benötigen lediglich noch einen Sieg. Während die Hauptstädter souverän gegen Mannheim gewinnen, müssen die Münchner erst einen 1:2-Rückstand drehen.

Die Eisbären Berlin und der EHC Red Bull München haben auch das zweite Play-off-Halbfinalspiel in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen und stehen vor dem Einzug ins Endspiel. Berlin siegte am Freitagabend bei den Adler Mannheim mit 6:3 (0:1, 1:1, 5:1) und kann mit einem Erfolg am Sonntag (17 Uhr/Magentasport) in der Best-of-five-Serie das Endspiel perfekt machen. München fehlt nach dem 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) bei den Grizzlys Wolfsburg ebenfalls nur noch ein Sieg. Am Sonntag (14 Uhr/Magentasport) folgt das dritte Match.