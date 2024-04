Umjubelter Sieg in der Verlängerung Eisbären Berlin folgen Bremerhaven ins Play-off-Finale

Nachdem Straubing am Sonntag zu Hause den ersten Matchball abgewehrt hatte (3:2), lieferten sich beide Teams in Berlin erneut einen offenen Schlagabtausch. Nach einem Anfangsdrittel ohne Treffer brachte Marcel Noebels den neunmaligen Champion aus der Hauptstadt im zweiten Abschnitt in Überzahl in Führung. In dem intensiven Spiel glich Philip Samuelsson (31.) aus. Wie schon vor drei Tagen entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Justin Scott drehte die Partie zwar zunächst zugunsten der Straubinger (41.), nur wenige Sekunden später folgte aber die Berliner Antwort durch Tobias Eder (42.).