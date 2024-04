Meister München im fünften Spiel besiegt Bremerhaven zieht als erstes Team ins Play-off-Finale ein

Jan Urbas (32.) und Phillip Bruggisser (51./59.) schossen die Pinguins in der hochintensiven Partie ins Finale. Dort warten die Eisbären Berlin oder die Straubing Tigers, in der Serie führen die Hauptstädter vor dem fünften Duell am Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) mit 3:1.