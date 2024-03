Drei Spiele, drei Siege München und Bremerhaven stehen in den DEL-Play-offs vor dem Halbfinal-Einzug

In Bremerhaven schoss Jan Urbas die Gastgeber in der sechsten Minute der Verlängerung zum Sieg. Zuvor hatten Alexander Friesen (22.), Miha Verlic (29.) und Ross Mauermann (54.) in einem ausgeglichenen Duell für die Pinguine getroffen, Mirko Höfflin (17.), Charles Bertrand (40.) und Wojciech Stachowski (44.) ließen den Vorjahresfinalisten aus Ingolstadt auf den Anschluss in der Serie hoffen.