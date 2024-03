Nächster deutlicher Sieg für den EHC Titelverteidiger München in DEL-Play-offs auf Kurs – Schwenningen schlägt zurück

„Sieben Gegentore, das ist nicht so geil“, sagte Wolfsburgs Abwehrspieler Björn Krupp bei Magentasport, „aber man muss positiv bleiben und wieder angreifen.“ Nach dem 3:6 im ersten Duell auf eigenem Eis liegt der Hauptrundenvierte in der Best-of-seven-Serie mit 0:2 zurück. Zum Weiterkommen sind vier Siege notwendig. Im dritten Spiel am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) in eigener Halle ist der Druck also schon enorm. Doch Krupp meinte: „Das Gute ist, man muss vier gewinnen. Das heißt, wir sind noch drin.“