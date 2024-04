4:2 gegen Berlin Bremerhaven holt den ersten Sieg in der Finalserie

Beim „letzten Tanz“, wie Berlins Meistertrainer Serge Aubin die Finalserie nannte, übernahmen die Eisbären schon nach 43 Sekunden durch Zach Boychuk die Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Nationalspieler Leo Pföderl. Doch die Pinguins meldeten sich vor 4647 begeisterten Zuschauern in der ausverkauften Eisarena am Wilhelm-Kaisen-Platz zurück: Lukas Kälble unter Mithilfe von Torhüter Jake Hildebrand (12.) und Ross Mauermann, schon seit dem Aufstieg 2016 in Bremerhaven, mit einem Traumtor durch die eigenen Beine (13.) sorgten für den schnellen Ausgleich.