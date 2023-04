Play-off-Halbfinale Grizzlys Wolfsburg gleichen gegen Red Bull München aus

Hauptrundengewinner Red Bull München hat in der Halbfinalserie der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gegen die Grizzlys Wolfsburg den 1:1-Ausgleich kassiert. In Spiel zwei unterlag der Topfavorit bei den Niedersachsen 2:3 (0:2, 1:0, 1:1). Den Auftakt hatten die Münchner am Freitag souverän mit 5:2 für sich entschieden, die dritte Begegnung der Best-of-Seven-Serie findet am Dienstag in eigener Halle statt (19.30 Uhr/Magentasport). Um in das Endspiel einzuziehen, muss eine Mannschaft vier Siege einfahren.