Souveräner Auftaktsieg DEL-Favorit München besiegt Wolfsburg klar – Mannheim startet mit Sieg

Titel-Topfavorit EHC Red Bull München ist souverän gegen die Grizzlys Wolfsburg in das Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga gestartet. Am Freitagabend holte sich das Team von Trainer Don Jackson beim 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) den ersten der für ein Weiterkommen nötigen vier Siege in der Best-of-seven-Serie. „Man muss von Anfang an da sein. Sonst hat man hier keine Chance“, sagte Grizzly-Stürmer Gerrit Fauser bei Magentasport. Im anderen Halbfinalspiel verlor der ERC Ingolstadt zum Auftakt gegen die Adler Mannheim mit 1:3 (0:0, 1:0, 0:3).