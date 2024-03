DEL-Playoffs Mannheim scheitert vorzeitig - Eisbären Berlin im Halbfinale

Die Eisbären Berlin stehen als drittes Team der Deutschen Eishockey Liga im Playoff-Halbfinale. Am Dienstag schaltete der Hauptrundenzweite die Adler Mannheim mit dem vierten Sieg im fünften Viertelfinale aus. Die Eisbären holten mit 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) den entscheidenden Sieg und treffen von Ostermontag an in der Vorschlussrunde entweder auf die Straubing Tigers oder den Titelverteidiger EHC Red Bull München.