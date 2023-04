DEL-Play-offs Mannheim holt nächsten Sieg in Ingolstadt – München verliert erneut

Mannheim bleibt weiterhin die Auswärts-Macht in den Play-offs. Die Adler holten in Ingolstadt den fünften Erfolg in fremder Halle im fünften Play-off-Match in dieser Saison. „Es ist immer schwer in so einer energiegeladenen Halle, aber wir setzen uns trotzdem durch“, erklärte Adler-Stürmer Tyler Gaudet bei Magentasport. Am Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) steigt das vierte Match in Mannheim.