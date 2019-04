Kurioses Marathon-Match : Happy End für Meister München

München Über das erste Play-off-Halbfinale zwischen München und Augsburg werden die Eishockeyfans noch lange reden. Ein Loch im Eis sorgt für ein Kuriosum, die dritte Verlängerung für einen geschlossenen Parkplatz.

Die Uhr schlug fast Mitternacht, als Mark Voakes nach 101:12 Minuten in der dritten Verlängerung die Münchner mit dem 2:1-Siegtreffer zur 1:0-Führung in der Best-of-Seven-Serie schoss. "Wir mussten heute fast zwei Spiele bestreiten, aber wir haben enge Partien erwartet", sagte Matchwinner Voakes, der auch zum 1:0 für Red Bull getroffen hatte, bei Magenta Sport: "Wir sind sehr glücklich."

Das Ende der Partie zog sich aber nicht nur aufgrund zweier hart kämpfender Derby-Rivalen in die Länge. Auch ein etwa helmgroßes Loch im Eis verursachte die lange Nachtschicht - und sorgte für ein Kuriosum. Weil das Loch hinter dem Tor nicht auf die Schnelle ausgebessert werden konnte, schickten die Schiedsrichter beide Teams sechs Minuten vor dem Ende des ersten Drittels in die Kabine. Die verbliebene Zeit wurde im Anschluss an die vorgezogene und um fünf Minuten verlängerte Drittelpause nachgeholt.

Wegen der Eisqualität musste sich der Branchenkrösus aus München (geschätzter Saison-Etat: 13,5 Millionen Euro) heftigen Spott in den sozialen Netzwerken gefallen lassen. Und je länger der Abnutzungskampf auf dem Eis dauerte, umso schlechter wurde der Untergrund. Doch daran allein lag es nicht, dass sich die favorisierten Münchner so schwer taten. Sie verzweifelten fast an Augsburgs glänzend aufgelegtem Torhüter Olivier Roy, der an diesem Abend auch mit dem Pfosten im Bunde war.