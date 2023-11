Nach Todesfall in England Adler Mannheim spielen gegen die DEG mit Nackenschutz

Die Adler Mannheim aus der DEL haben bereits ihre Lehren aus dem schrecklichen Unfall gezogen und werden von nun an so einen Schutz tragen, wie ihr Manager Axel Alavaara ankündigt. Und das bereits am Freitagabend beim Spiel gegen die Düsseldorfer EG. Da wegen der aktuell hohen Nachfrage nicht alle Größen verfügbar sind, werden zunächst alle Mannheimer Spieler mit einem Nackenschutz ausgestattet, für die es die richtige Größe gibt. Das war auch schon beim Training am Donnerstag der Fall.