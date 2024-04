Mindestkapazität entfällt Deutsche Eishockey Liga vereinfacht Aufstiegsregelung

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat die Aufstiegsregelung vereinfacht und eröffnet damit mehr Vereinen die Möglichkeit zum Sprung in die Eliteliga. Zukünftig entfällt eine Mindestkapazität bei den Stadien, was in der Vergangenheit oftmals ein Hindernis für Klubs aus der 2. Liga bei der Beantragung einer Lizenz war. Zugleich wurde die zwischenzeitlich ausgesetzte Auf- und Abstiegsregelung bis mindestens 2030 verlängert. Das ist das Ergebnis der Gespräche zwischen DEL und DEL2, wie die Liga am Donnerstag bekannt gab.