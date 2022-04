Mannheim verkürzt gegen Berlin : DEG-Bezwinger München erreicht souverän DEL-Finale

Update München Der erste Teilnehmer für das DEL-Finale steht fest: Red Bull München, die im Viertelfinale die Düsseldorfer EG besiegen konnten, schlugen nun in drei Spielen auch Wolfsburg.

Der dreimalige Meister Red Bull München hat seinen ersten Matchball direkt genutzt und das Play-off-Finale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erreicht. Das Team von Trainer Don Jackson gewann gegen die Grizzlys Wolfsburg am Sonntag 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) und entschied die Best-of-five-Serie im Halbfinale mit 3:0 für sich.

Auf den Gegner müssen die Münchner noch warten, im zweiten Halbfinale wurde die Entscheidung vertagt. Titelverteidiger Eisbären Berlin vergab die Chance auf den dritten Sieg durch eine 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)-Heimpleite gegen die Adler Mannheim. Die Gäste verkürzten in der Serie auf 1:2, am Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport) geht es in Mannheim weiter.