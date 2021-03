Rekord für Rhein-Derby : Eishockey-Liga verdoppelt ihre TV-Zahlen

Die Haie-Spieler Alexander Aronson (l), Fabio Pfohl (2.vr) und Torwart Hannibal Weitzmann (r) versuchen den DEG-Spieler Chad Nehring (M) am Torschuss zu hindern. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Die DEL erreichte in der Corona-Saison bereits neun Millionen TV-Zuschauer. Das liegt auch am geänderten Spielplan. Den Rekord hält das rheinische Derby zwischen Köln und Düsseldorf.

Die Eishallen sind weiter leer, aber es schauen mehr Menschen zu: Wie die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und der übertragende Sender Magenta-Sport mitteilen, haben in der aktuellen Saison bereits neun Millionen TV-Zuschauer ein DEL-Spiel verfolgt. Im Schnitt sind es knapp 50.000 – und damit doppelt so viele wie in der Vorsaison. Für den Bestwert sorgte das Derby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG zum Saisonstart mit mehr als 200.000 TV-Zuschauern.Für Magenta-Sport setzt sich der Trend damit fort.