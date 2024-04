„Krake“ Niederberger Beim DEL-Finale nur Zuschauer, beim DEB-Team Erfolgsgarant

Und früher als sonst bei der Nationalmannschaft. Am Dienstag stieß der 31-Jährige in Garmisch-Partenkirchen zum Team von Bundestrainer Harold Kreis - 17 Tage vor dem WM-Auftakt in Tschechien. Nach dem K.o. mit München, an dem er „definitiv ein paar Tage“ zu knabbern hatte, bietet sich „noch mal die Chance, sich zum Saisonende ein Erfolgserlebnis zu holen“.