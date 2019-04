Wechsel von den Panthern : Stewart wird neuer Haie-Trainer

Köln Mike Stewart wird Nachfolger von Dan Lacroix als Trainer der Kölner Haie. Der 46-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Augsburger Panther und unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Trainer Mike Stewart verlässt die Augsburger Panther und wird in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) neuer Coach der Kölner Haie. Das teilten die beiden Klubs am Mittwoch mit. Der Kanadier Stewart, der in Köln einen Zweijahresvertrag unterschrieb, erreichte in der aktuellen Spielzeit mit den Panthern das Play-off-Halbfinale und unterlag dort dem Titelverteidiger Red Bull München nur äußerst knapp mit 3:4.