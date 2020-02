Trainer darf bleiben : Kriselnde Kölner Haie stellen Sportdirektor Mahon frei

Köln Die in der Krise steckenden Kölner Haie haben reagiert und ihren Sportdirektor entlassen. Der Trainer darf dagegen bleiben.

Die sportlich kriselnden Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben einen Tag nach der 13. Liga-Pleite in Folge ihren Sportdirektor Mark Mahon freigestellt. "In der gründlichen und sachlichen Analyse der sportlichen Entwicklung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wir hier eine Veränderung herbeiführen", teilte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter am Montag mit.