Krupp zu Haie-Gerüchten : „Man soll niemals nie sagen“

Köln Uwe Krupp hat nach seiner Entlassung als Trainer beim tschechischen Eishockey-Erstligisten HC Sparta Prag eine Rückkehr zu den Kölner Haien generell nicht ausgeschlossen.

Nach dem Aus für Mark Mahon bei den sportlich kriselnden Kölnern ist der Posten des Sportdirektors vakant. "Man soll niemals nie sagen, aber ob das Timing jetzt stimmt oder irgendwann in der Zukunft, wird sich zeigen", sagte Krupp dem Express in Köln. Der Stanley-Cup-Gewinner von 1996 war als Spieler (1982 bis 1986) und als Trainer (2011 bis 2014) bei den Kölner Haien aktiv, wird in seiner Geburtsstadt jetzt als Mahon-Nachfolger gehandelt.