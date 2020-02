„So macht das keinen Spaß“ : Kölner Haie jagen Negativrekord

Köln Der Absturz der Kölner Haie geht weiter und weiter. Pünktlich zu Karneval kann der ruhmreiche Klub den Negativrekord in der Deutschen Eishockey Liga einstellen.

"Wir finden momentan einfach keinen Weg, ein Spiel für uns zu entscheiden", sagte Stürmer Jason Akeson nach dem 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) beim ERC Ingolstadt voller Frust. Die Haie haben zum bislang letzten Mal am zweiten Weihnachtsfeiertag gewonnen (4:1 bei den Grizzlys Wolfsburg) und seitdem 16 Niederlagen in Serie kassiert. 2003 hatten die Schwenninger Wild Wings von Januar bis März 18 aufeinanderfolgende Pleiten hinnehmen müssen. Verliert der KEC auch am Freitag bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven und am Dienstag gegen Wolfsburg, ist kurz vor Aschermittwoch die peinliche Marke erreicht.