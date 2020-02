Nach 15. Niederlage in Folge : Polizeischutz für Haie-Profis nach Derby-Pleite in Düsseldorf

Düsseldorf Krasse Szenen nach der 15. Pleite in Folge: Die Spieler der Kölner Haie mussten von der Polizei zum Teambus geleitet werden. Die Haie-Anhänger versperrten den Ausgang.

Auf dem Weg zum Negativrekord in der Deutschen Eishockey Liga schlägt den Profis der Kölner Haie Spott und Aggressionen der eigenen Fans entgegen. Nach der 15. Niederlage in Serie am Sonntag im Derby bei der Düsseldorfer EG konnte das Team um Nationalmannschafts-Kapitän Moritz Müller nur unter Polizeischutz abreisen. Nach dem 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) im 227. Derby versperrten rund zwei Dutzend aufgebrachte und aggressive Haie-Anhänger zunächst den Weg zum Teambus. Die Spieler wartete etwa eine Viertelstunde im Kabinentrakt, ehe rund 15 Polizisten die pöbelnden Fans zurückhalten konnten. „Ihr macht unseren Verein kaputt, ihr Wichser“ riefen die Fans unter anderem, als die Spieler den Bus betraten.

Haie-Profi möchte ich grad nicht sein. Einige Fans sind not amused nach der 15. Pleite ausgerechnet im Derby #dpareporter via @rpo_sport https://t.co/ETbNbfwgQE #KEC15 #DEGKEC #DEL #HAIE pic.twitter.com/SDGj8yDB71

Sieben Spieltage vor dem Ende der Vorrunde besteht nur noch theoretisch Hoffnung auf den Einzug in die Playoffs. Zudem droht ein Negativrekord in der DEL - der liegt bei 18 Niederlagen am Stück. Am Mittwoch müssen die Haie in Ingolstadt antreten.