Liga geht in die 30. Spielzeit Fragen und Antworten zum DEL-Saisonstart

Bundestrainer Harold Kreis will zwar nicht mehr nur „von den klassischen Drei Berlin, Mannheim und München“ sprechen, weil „die Leistungsdichte noch mal gestiegen“ ist. In der Umfrage der Eishockey News nennen Trainer und Manager aber doch wieder die üblichen Verdächtigen, allerdings deutlich häufiger die hochkarätig verstärkten Adler und Titelverteidiger Red Bull als Rekordmeister Eisbären. Als aussichtsreichster Außenseiter gelten die Kölner Haie. „Sie haben sich wahnsinnig verstärkt“, sagt Straubings Coach Tom Pokel. Abstiegskandidaten sind neben den Augsburger Panthern, die nur in der DEL blieben, weil Kassel nicht Zweitligameister wurde, Schwenningen und Iserlohn.