Straffes Programm beim Eishockey : DEL stellt Spielplan für Play-offs vor

Düsseldorf Ab Mitte März wird in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) auch gegen die Teams aus der jeweils anderen der zwei Regionen-Gruppen gespielt. Wann die Düsseldorfer EG gegen wen antreten muss.

Am Montag nun verkündete die DEL, dass ab dem 20. März auch gegen die Teams aus der Süd-Staffel gespielt wird – also gegen die aus Bayern und Baden-Württemberg. Dann stehen pro Gegner zwar nur zwei Duelle an, dafür hat es der Spielplan in sich. Die Düsseldorfer EG und die Krefeld Pinguine müssen die 14 Spiele gegen die Süd-Teams in 28 Tagen absolvieren, teilweise sind es vier in einer Woche, zudem gibt es mehrere so genannte Back-to-back-Spiele, Spiele an aufeinanderfolgenden Tagen. Auch damit soll der zeitliche und finanzielle Aufwand der Auswärtsreisen gering gehalten werden.