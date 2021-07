Bietigheim dabei : DEL startet mit 15 Klubs in die neue Saison

Köln Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) startet mit 15 statt bisher 14 Klubs in die neue Saison. Die neue Lizenz erhält der Meister der DEL2. Zuletzt hatte es 2006 einen sportlichen Aufsteiger gegeben.

Der Aufstieg der Steelers hat Auswirkungen auf den Spielplan: Demnach endet die Hauptrunde nach einer Olympiapause vom 30. Januar bis 20. Februar am 27. März. Die Play-offs müssen im Modus "best of five" statt im "best of seven" ausgetragen werden, weil am 13. Mai die WM in Finnland beginnt. Wegen der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Folgen war in der abgelaufenen Saison der gerade erst wieder eingeführte Abstieg ausgesetzt worden.