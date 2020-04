Eishockey : DEL hält an Wiedereinführung von Auf- und Abstieg fest

Köln Die Deutsche Eishockey Liga hält trotz der schwierigen finanziellen Situation und des vorzeitigen Saisonabbruchs aufgrund der Corona-Krise an der beschlossenen Wiedereinführung von Auf- und Abstieg zur neuen Spielzeit fest.

Allerdings könnten die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise Folgen für mögliche Aufsteiger haben. "Ob sich dann wirklich genauso viele Zweitliga-Klubs bei uns Ende Mai für die Saison 2020/21 schon mal vorbewerben, wird sich dann zeigen", sagte Tripcke: "Sollten sich faktisch weniger Mannschaften oder keiner bewerben, dann ist das so. Es ist jedoch mit Sicherheit nicht so, dass jetzt einer einseitig sagen kann: Wir kündigen den Vertrag."

Kunst in Rade in der Corona-Krise

Kunst in Rade in der Corona-Krise : In der Corona-Krise „Macht des Tropfens“ künstlerisch dargestellt

"Wir planen jetzt erstmal darauf hin, dass wir normal anfangen können", sagte Tripcke, es werde mit allen Partnern gesprochen, "ohne Panikmache". Mehrere renommierte Virologen haben an der Austragung von Hallensportarten noch in diesem Jahr mit Zuschauern große Zweifel. Geisterspiele wären für die DEL-Klubs aber keine Alternative, machen die Ticketeinnahmen doch mehr als die Hälfte der Etats aus. Die Kosten für die Eishallen sind hoch, die TV-Gelder gering. Dauerkarten, im Sommer die wichtigste Einnahmequelle, können die Klubs guten Gewissens aktuell nicht verkaufen. Sponsoren, durch die Corona-Krise häufig selbst in Not, brechen weg.