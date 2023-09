Zwischen Schock und Euphorie Mit diesen Aussichten gehen DEG und Kölner Haien in die Eishockey-Saison

Worauf sie in Düsseldorf hoffen: Dass Papier und Eis auch in der 30. DEL-Saison verschiedene Dinge sind. Ja, die Verletzungen seien „eine Art Schock gewesen“, gibt Kapitän Philip Gogulla zu, „aber wir sollten nicht vergessen, dass wir gute Jungs haben.“ Also stecke niemand den Kopf in den Sand: „Unser Ziel ist es bestimmt nicht, Zwölfter zu werden.“ Der würde in der 14er-Liga zwar zum Klassenverbleib reichen, aber die Play-offs (mindestens Platz zehn) sollen es schon sein. Und so gehen sie laut Gogulla auch in den Auftakt am Donnerstagabend (19.30 Uhr/live bei Magentasport) beim Titelverteidiger aus München: „Es gibt Leichteres, aber wir fahren nicht nach München, um einfach ein Spiel zu spielen. Wir wollen gewinnen.“