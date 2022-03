Einfluss auf den Abstiegskampf : Voraussichtlich neun DEL-Partien nicht mehr nachholbar

Neuss Insgesamt neun Partien in der Deutschen Eishockey Liga werden wohl bis zum Saisonende nicht mehr nachgeholt werden können. Das könnte auch einen Einfluss auf den Abstiegskampf haben.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) wird nach zahlreichen Corona-Fällen am Ende der Hauptrunde nicht alle geplanten Partien absolviert haben. „Stand heute sind wir bei neun Spielen, die wir nicht nachholen können. Was unschön ist, aber in der Gesamtsicht von 420 Spielen überschaubar“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke: „Nichtsdestotrotz sorgt jedes Spiel, das fehlt, für Diskussionen, wenn es nachher um den Punktequotienten geht. Es sind zudem entgangene Einnahmen. Von daher tut es uns schon weh.“