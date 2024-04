Drittlängstes DEL-Spiel Eisbären schlagen Straubing in der dritten Verlängerung

Dank US-Stürmer Ronning verbesserte Berlin dennoch seine Ausgangslage ungemein und nimmt das Finale in den Blick. Das erste Spiel hatten die Eisbären mit 3:1 gewonnen, vier Siege sind zum Finaleinzug nötig. Das dritte Spiel der „best-of-seven“-Serie steht bereits am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) in Berlin an.