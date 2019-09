Tray Tuomie (Trainer Augsburger Panther): „Mannheim hat gerade gewonnen und so, wie wir alle Mannheim kennen, sind sie eine Top-Mannschaft. Top-Trainer, Top-Spieler - die sind mit Sicherheit die Top-Favoriten. Ich kann mir vorstellen, dass München auch ein Wörtchen mitreden will, weil sie das Ding drei Jahre lang gewonnen haben und diese Saison nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die wieder heiß sind. Und dann würde ich sagen, alle anderen Mannschaften haben eine Chance, den Titel zu holen. Man muss erstmal in die Playoffs kommen und dann ist es offen für alle Mannschaften.“